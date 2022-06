La Reggina ha un nuovo patron: è Felice Saladini

L'imprenditore lametino salva il club amaranto, a un passo dal baratro dopo i problemi giudiziari: "Stiamo già lavorando per l'iscrizione in Serie B viste le scadenze importanti. La Reggina deve tornare a far sognare tutto il Paese"

La Reggina ha un nuovo proprietario. Si tratta di Felice Saladini , imprenditore impegnato nel settore dei servizi digitali con attività nel nord Italia. Venerdì è stato firmato l'atto di passaggio della proprietà dal gruppo di Luca Gallo al nuovo patron che garantirà continuità al club amaranto dopo il rischio della mancata iscrizione in Serie B. " Stiamo già lavorando per l'iscrizione viste le scadenze imminenti" ha spiegato Saladini che nel pomeriggio si è presentato al centro sportivo Sant'Agata per ufficializzare l'acquisizione della Reggina.

"La Reggina deve tornare a far sognare tutto il Paese"

Idee chiare per Saladini che vuole riportare la Reggina ai vertici: "Non è stato semplice, ma non potevo tirarmi indietro di fronte alla possibilità che un patrimonio così importante della nostra regione si potesse disperdere nel nulla - ha spiegato - La Reggina è un patrimonio della Calabria e dobbiamo tutelarla. Reggio deve tornare a far sognare tutto il Paese. Essere il condottiero di questa squadra è una grande emozione. Questo club merita un CdA importante che sia garanzia di legalità, abbiamo competenza e passione sportiva. Da qui voglio far ripartire la Reggina".