L'attaccante 35enne torna a parlare di futuro e del contratto in scadenza il 30 giugno con il Napoli: "Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo, spero di restare a Napoli ma non ho ancora avuto nessuna offerta". Intanto dal Belgio arrivano voci sull'interesse dell'Anversa

Dries Mertens-Napoli, altro capitolo della storia. L'attaccante belga, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è tornato a parlare del suo rapporto con il club azzurro in un'intervista diffusa da HLN Sport, quotidiano belga. Le parole risalgono al fischio finale di Polonia-Belgio 0-1, partita di Nations League giocata martedì scorso a Varsavia, ma sono state diffuse in rete solo nel pomeriggio di sabato. "Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo - spiega Mertens - spero di restare a Napoli ma non ho ancora avuto nessuna offerta". Apertura al rinnovo per un eventuale accordo da trovare entro 11 giorni.

Mertens-Napoli, il punto sul rinnovo leggi anche Deulofeu spinge verso il Napoli: "Una società top" Al momento la distanza tra le parti resta e il livello dei rapporti tra le parti è ai minimi storici. Come lasciano intuire le modalità di comunicazione adottate dal Napoli e da Mertens: è di due settimane fa la lettera inviata al Napoli dall’avvocato che cura gli interessi dell'attaccante belga. Contenuto: la richiesta economica, o meglio la volontà di attenersi agli accordi presi un anno fa - 4 milioni più bonus - qualora il club fosse intenzionato a far valere l’opzione per un’altra stagione. Senza alcun discorso sull'ipotesi di un biennale. Cifre bocciate dalla società con una e-mail di risposta. Per conoscere il destino del miglior marcatore all-time della storia azzurra con 148 reti in 397 partite (con 90 assist), cifre totalizzate dal momento dell'arrivo nell'estate del 2013 dal PSV Eindhoven, occorrerà attendere fine mese. Lo stesso Mertens, prima di Polonia-Belgio, era stato sibillino sul tema: "Voglio solo fare la migliore scelta possibile per quello che è il mio domani".

Dal Belgio: ipotesi Anversa approfondimento Tutti i riscatti esercitati in Serie A Tra le ipotesi per il futuro di Mertens, c'è anche quella del ritorno in patria. Sempre HLN Sport riporta dell'interesse dell'Anversa per il 35enne di Leuven. Alla guida del club c'è Mark Van Bommel, ex centrocampista passato anche dalla Serie A con il Milan che con l'attaccante belga ha giocato nel PSV Eindhoven nella stagione 2012/13, quella conclusa da Mertens proprio con il passaggio al Napoli.