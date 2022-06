Inter, la richiesta del Chelsea per Lukaku ritenuta ancora alta: la situazione

Giornata importante ieri per quanto riguarda la trattativa fra Chelsea e Inter per il ritorno in nerazzurro di Lukaku. Gli inglesi hanno formalizzato una richiesta economica per lasciar partire il giocatore, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto pari a 10 milioni di euro più bonus. L'Inter dal canto suo è in parte soddisfatta, perché non sono state richieste contropartite tecniche. Sulla cifra però c'è ancora da trattare, perché la richiesta del Chelsea è al momento ritenuto alta.