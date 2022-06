"Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top". Manda messaggi d'amore verso gli azzurri Gerard Deulofeu, che domenica ha risposto su Instagram a un tifoso che gli chiedeva di trasferirsi in Campania. L'attaccante spagnolo ha ancora due anni di contratto con l'Udinese, ma il club di De Laurentiis ha messo gli occhi su di lui come possibile rinforso per l'attacco. Il Napoli, che dopo aver perso Insigne deve ancora discutere con Mertens per il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe acquistare Deulofeu come sostituto del belga.