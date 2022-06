7/12 ©IPA/Fotogramma

La sua migliore prestazione a livello internazionale è arrivata senza dubbio due anni fa, in Champions League, in occasione della vittoria 3-2 del suo Shakhtar in trasferta contro il Real Madrid, davanti a Vinicius e Rodrygo, suoi ex compagni ai tempi delle nazionali giovanili brasiliane. Non ha ancora esordito nella Seleçao, ma quest'anno - prima dell'interruzione del campionato a causa della guerra in Ucraina - Marcos Alonso è stato imprescindibile per De Zerbi, che lo ha praticamente sempre schierato in mezzo al campo nel suo 4-2-3-1.