Torino, accordo totale con Solet del Salisburgo

Il Torino sta continuando a lavorare in vista della prossima stagione per mettere a disposizione di Juric una rosa competitiva. Per quanto riguarda la difesa, con Bremer che è al centro di diverse voci di mercato e che ha dichiarato che difficilmente resterà a Torino, i granata hanno raggiunto l'accordo totale con Oumar Solet . Nei prossimi giorni inizieranno le trattative con il Red Bull Salisburgo , club proprietario del difensore centrale francese classe 2000.

Torino, i numeri di Oumar Solet

Difensore centrale molto strutturato (1,92 m), Solet ha iniziato la sua carriera in Francia con la maglia del Lione, club con cui ha esordito in Ligue 1 nella stagione 2018/19. Nella stagione 2020/21 il trasferimento in Austria al Salisburgo. Con la maglia del club biancorosso è sceso in campo 45 volte segnando 1 gol e realizzando 3 assist. Solet non è ancora stato convocato dalla Francia di Deschamps, anche se ha svolto tutta la trafila con le nazionali giovanili.