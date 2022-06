Atalanta, scatto per Pinamonti: ok del giocatore

L'Atalanta passa in pole position nella corsa per Andrea Pinamonti. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce dall'anno in prestito all'Empoli, piace a diversi club in Serie A. Lo vogliono Monza, Salernitana e Fiorentina, ma Pinamonti ha dato la priorità all'Atalanta. Un vero e proprio scatto dei nerazzurri che adesso dovranno trovare l'accordo con l'Inter per regalare a Gasperini un rinforzo in attacco.