Cremonese spinge per Calafiori in prestito

La Cremonese punta Riccardo Calafiori . Il club grigiorosso, neopromosso in Serie A, sta spingendo per il classe 2002 di proprietà della Roma , che ha giocato la seconda parte di stagione con la maglia del Genoa (9 partite e un assist nello scorso campionato con la maglia rossoblù, ndr). La Cremonese vorrebbe prendere il difensore in prestito e ha intenzione di accelerare per provare ad anticipare la concorrenza .

Sfida a Salernitana e Basilea

Riccardo Calafiori è un profilo che piace a diversi club. Nelle ultime ore la Cremonese sta spingendo per portarlo in grigiorosso, ma ci sono anche altri club sul classe 2002. La Salernitana, infatti, punta il giovane esterno, ma vorrebbe prima chiudere per il titolare del reparto. Non solo Serie A: Riccardo Calafiori è seguito anche dal Basilea, ma il calciatore non sarebbe convinto della destinazione svizzera.