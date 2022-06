Il club neopromosso in Serie A continua a lavorare con l'Inter in chiave mercato: oltre a Ionut Radu, vicino anche Lucien Agoumé, giovane centrocampista classe 2002, l'anno scorso in prestito al Brest, in Ligue 1. La settimana prossima le parti contano di chiudere

Non solo Radu. La Cremonese sta portando a termine un altro acquisto proveniente dall'Inter: è Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002 che due settimane fa ha vinto da capitano il Torneo Maurice Revello con la Francia Under 20 e che la scorsa stagione aveva giocato in prestito al Brest, in Ligue 1 (30 presenze per lui). L'operazione dovrebbe quindi essere doppia, con Radu (il suo passaggio in prestito è già definito) e Agoumé che andrebbero a rinforzare la squadra di Alvini. La settimana prossima potrebbe esserci già la chiusura anche per quanto riguarda la trattativa per il centrocampista.