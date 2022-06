Galtier, addio al Nizza: lo aspetta il Psg

L'avventura di Christophe Galtier alla guida del Nizza termina dopo una sola stagione. La comunicazione ufficiale è arrivata dal club della Costa Azzurra e avvicina di fatto il 55enne di Marsiglia alla panchina del Paris Saint-Germain . "Galtier? Siamo in trattative con il Nizza, non è un segreto" aveva risposto sul tema qualche giorno fa Nasser Al-Khelaifi, proprietario del club parigino. Ora Galtier, campione di Francia due anni fa con il Lille , potrebbe sedersi davvero sulla panchina del PSG: è lui il candidato numero uno alla sostituzione di Mauricio Pochettino .

Al Nizza torna Favre: già 99 panchine con les Aiglons

Al posto di Galtier sulla panchina del Nizza è arrivato invece Lucien Favre. Per lo svizzero, che sarà affiancato dagli assistenti Arjan Peço e Christophe Moulin, si tratta di un ritorno: ha infatti già allenato les Aiglons in 99 partite dal 2016 al 2018 e nella mattinata di lunedì ha già guidato la prima seduta di allenamento pre-campionato. Dopo due stagioni e mezzo al Borussia Dortmund, dove vinto una Supercoppa, Favre torna quindi al Nizza, dove nella stagione 2016/17 ha chiuso al terzo posto con 78 punti, traguardo utile per conquistare la qualificazione agli spareggi a accedere alla fase a gironi di Champions League. Il suo primo obiettivo sarà il superamento dei playoff di Conference League in programma ad agosto.