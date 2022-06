Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è attivissimo sul mercato ed è pronto a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. "Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare", ha dichiarato parlando a margine di un evento al Palazzo Pirelli di Milano. Per quanto riguarda un altro calciatore dell'Inter, ossia Pinamonti, l'attaccante che lo scorso anno è stato in prestito all'Empoli, Galliani ha detto: "Parliamo di un giocatore buonissimo, ma molto costoso. Vediamo". Idem per il centrocampista dell'Atalanta Pessina: "Anche lui molto molto costoso".