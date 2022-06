Lukaku-Zhang: il video dell'annuncio è uno show

"Sono tornato ragazzi! Sono molto felice, grazie per la fiducia e per avermi voluto". Così Romelu Lukaku ufficializza, in un video pubblicato dall'Inter sui suoi canali social in cui compare insieme al presidente Steven Zhang, il suo ritorno in nerazzurro. "Il grande boss è tornato - le parole del numero uno del club -. È come un deja-vu, tornare di nuovo qua. Segnerai molti gol a San Siro?". "Sono qui per questo, è una promessa e io mantengo le promesse. Forza Inter", la risposta di Lukaku. "Bentornato Rom", ha aggiunto poi il club nerazzurro su Twitter.