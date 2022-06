Dopo aver svolto la prima parte di visite mediche all'Humanitas, Romelu Lukaku è arrivato al Coni per l'idoneità sportiva propedeutica alla firma con l'Inter. Ad aspettare l'attaccante belga tantissimi tifosi nerazzurri, letteralmente in delirio per il ritorno di 'Big Rom', accolto con applausi e cori: ecco tutte le immagini

LUKAKU-DAY, LA GIORNATA LIVE - CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE