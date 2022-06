Il club toscano ha chiuso l'accordo con l'ormai ex centrocampista del Cagliari: in corso lo scambio di documenti. L'accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Dopo la retrocessione, Marin rimarrà dunque in Serie A

Nel giorno delle visite mediche di Asllani con l'Inter, l'Empoli ha chiuso per un altro centrocampista. Parliamo di Razvan Marin , in arrivo dal Cagliari retrocesso in Serie B. L'accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni ed è in corso lo scambio di documenti tra i club . Di base c'era già un'intesa, ma mancavano gli ultimi dettagli, risolti in giornata e che hanno sbloccato definitivamente la trattativa. Marin arriva dunque nel nuovo Empoli di Paolo Zanetti, che con la partenza di Asllani deve rinunciare adesso a un calciatore importante, ma trova esperienza e qualità con l'acquisto del centrocampista rumeno ormai ex Cagliari.

I numeri di Marin con il Cagliari

vedi anche

Raduni e ritiri: le date delle squadre di Serie A

Arrivato al Cagliari nella stagione 2020/21, Marin è diventato presto un perno fondamentale del Cagliari, con cui in due anni ha raccolto 4 gol in 76 presenze. In questa stagione ha giocato 36 partite, ma 0 reti. Centrocampista dinamico, d'esperienza e intelligente tatticamente, ci si aspettava qualcosa in più dal punto di vista realizzativo nell'ultimo campionato. Ha però messo a disposizione del club sardo tutte le sue qualità, non riuscendo a centrare con i compagni l'obiettivo della salvezza. Adesso per lui, però, c'è un'altra esperienza in Serie A.