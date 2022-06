Asllani: "Indossare la maglia dell'Inter è un'emozione unica"

Dopo l'ufficialità, l'Inter ha pubblicato anche la prima intervista di Asllani da nuovo giocatore nerazzurro. Le prime parole del giovane centrocampista sono per raccontare le grandi emozioni che sta vivendo: "Indossare questa maglia è un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e poter dare il massimo per l'Inter", ha detto. Per Asllani si tratta di una svolta importante nella sua carriera e nella sua vita: "Sono partito dall'Albania quando avevo due anni. Ho fatto tutta la scuola qua e ho iniziato a giocare a calcio in Italia, ma non avrei mai immaginato di poter arrivare fin qui. Ringrazio l'Empoli, devo molto a loro". L'Inter era nel suo destino. Il primo gol in Serie A Asllani lo ha segnato proprio a San Siro, contro i nerazzurri, il 6 maggio scorso (Inter-Empoli 4-2): "Quel giorno ero molto felice. Oggi però lo sono molto di più. Cosa dico ai tifosi? Che sono pronto. E poi di tifarci il più possibile".