È fatta per l'arrivo di Celik dal Lille alla Roma. Affare chiuso: il terzino turco si trasferirà a titolo definitivo per sette milioni di euro più una percentuale sulla sua futura rivendita. Il suo arrivo nella capitale è atteso nei prossimi giorni: firmerà un quadriennale. E in serata, Tiago Pinto incontrerà il Sassuolo per Frattesi

Dopo Matic, la Roma ha chiuso per il secondo acquisto: è Zeki Celik del Lille. Il terzino destro turco classe 1997, cercato a lungo dai giallorossi nelle ultime settimane, giocherà con la Roma a partire dalla prossima stagione: un accordo è stato trovato con il Lille per un trasferimento a titolo definitivo da sette milioni di euro più un 15% della futura rivendita . Celik firmerà un contratto di quattro anni. Nei prossimi giorni - la Roma spera il prima possibile - arriverà in Italia per iniziare la sua nuova avventura. Affare fatto.

In serata previsto incontro Tiago Pinto-Sassuolo per Frattesi

leggi anche

Anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di A

Non c'è un attimo di sosta per il general manager della Roma, Tiago Pinto, che dopo aver chiuso Celik adesso si concentrerà sull'altro grande obiettivo di questa prima parte di calciomercato: Davide Frattesi. Pinto è già arrivato a Rimini (dove questa sera si darà il via ufficiale al calciomercato estivo 2022) e stasera incontrerà i dirigenti del Sassuolo per provare ad avanzare nella trattativa per riportare Frattesi alla Roma e per ridurre le distanze con il club neroverde.