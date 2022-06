Cagliari, per Nandez c'è l'interesse del Watford

Il club inglese punta il centrocampista uruguaiano del Cagliari. Ci sono già stati i primi contatti tra i club e in giornata anche un incontro con l'agente del giocatore. Nell'ultima stagione di Premier League, il Watford è retrocesso in Championship

I numeri di Nandez con il Cagliari

Giocatore duttile, in grado di ricoprire tanti ruoli a centrocampo, Nandez ha raccolto 94 presenze e 4 gol nei tre anni al Cagliari. Dopo due anni ad alti livelli, dove l'uruguaiano è stato protagonista in positivo con il club sardo, l'ultima stagione non è stata delle migliori, sia a livello personale che di squadra. Solo 21 presenze in campionato e nessun gol, ma soprattutto c'è stata la retrocessione in Serie B del Cagliari.