Secondo rinforzo per la difesa per i biancorossi, che hanno chiuso con il Cagliari per l'arrivo di Andrea Carboni, difensore centrale classe 2001. Il Monza verserà quattro milioni, più uno di bonus, nelle casse del club rossoblù. Contratto quinquennale per il giocatore

Dopo l'arrivo di Andrea Ranocchia, il Monza ha chiuso con il Cagliari per l'arrivo di Andrea Carboni . Il difensore centrale classe 2001 si trasferirà in Brianza a titolo definitivo dal Cagliari e firmerà un contratto quinquennale . Operazione chiusa sulla base di quattro milioni di base fissa più uno di bonus che i biancorossi verseranno nelle casse del club sardo. Il club di Berlusconi e Galliani, continua a lavorare per consegnare a Stroppa una squadra competitiva per il prossimo campionato.

Si aspetta la risposta di Sensi, piace Petagna per l'attacco

leggi anche

Galliani: "Spero che Sensi arrivi. E Icardi..."

Il Monza si sta guardando intorno per cercare rinforzi anche in altri reparti, e ha individuato in Sensi e Pessina i due profili adatti per il centrocampo. Nella giornata di lunedì c'è stato un nuovo incontro con Sensi: si aspetta solamente la risposta del giocatore nerazzurro, dal momento che l'accordo con l'Inter c'è già. Pessina, invece, è un obiettivo più difficile, ma il centrocampista dell'Atalanta - che ha già vestito la maglia del Monza - piace molto al club biancorosso. Per l'attacco, invece, interessa Andrea Petagna. Contatti con il Pescara anche per Alessandro Sorrentino, giovane portiere classe 2002 convocato recentemente da Mancini per lo stage con la Nazionale: il giocatore, però, resterebbe in prestito in Abruzzo.