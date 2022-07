Adriano Galliani sogna il grande colpo per il Monza: riportare in Serie A Icardi. Per ora c'è stato un contatto con Wanda Nara, ma non è tutto: telefonata all'agente di Dybala per provare a costruire un tandem d'attacco "impossibile" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

L’idea è di quelle apparentemente folli, ma che forse – proprio per questo – più stuzzicano uno come Adriano Galliani. Impegnato a costruire un Monza da Serie A, l’ad del club brianzolo ha iniziato a sognare in grande e sul suo taccuino è finito anche il nome di Mauro Icardi. Come detto da Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato L’Originale” c'è stato un primo contatto tra Galliani e Wanda Nara, agente di Maurito: per farle sapere che il Monza è interessato a certe condizioni.



Il sogno di Galliani: la coppia Icardi-Dybala approfondimento Da Dybala a Di Maria: big senza squadra da oggi "Una pazza storia", la definisce il nostro Di Marzio, che racconta quale sia il piano di Galliani, ossia sperare che nei giorni finali del mercato (i cosiddetti "giorni del Condor"), si creino i presupposti per portare a termine l'operazione. Se infatti Icardi ancora non dovesse aver trovato altre soluzioni e il Psg si offrisse di contribuire all'ingaggio, Galliani si farebbe avanti concretamente. Ma non è tutto: perché tra i sogni "impossibili" di Galliani e Berlusconi c'è anche Paulo Dybala, per creare la coppia argentina con Icardi. Galliani questo venerdì ha telefonato all'agente della Joya per far presente che - se non dovesse trovare un accordo con nessun club - il Monza ci sarebbe e si farebbe avanti. Giusto per chiarire quali siano le ambizioni del club di Berlusconi.

Icardi sui social: "San Siro, che ricordi" approfondimento Da Navas a Icardi: la top 11 degli 'esuberi' Psg Nel frattempo, Maurito non fa nulla per nascondere la nostalgia. Da quel che si vede su Instagram, l’argentino è a Milano (dove possiede ancora un appartamento nei pressi dello stadio) e nelle scorse ore ha fatto discutere i tifosi con la foto pubblicata sui social – San Siro visto da fuori – accompagnata da queste parole: “Quante emozioni vissute qui, momenti indelebili della mia vita famigliare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore”.

Difesa, piacciono Ayhan e Mingueza approfondimento Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A Ma Galliani pensa anche a rafforzare la difesa. Oltre agli obiettivi Samir e Marlon, infatti, si registra l’interessamento per Ayhan del Sassuolo, con un primo contatto tra Galliani e Giovanni Carnevali. Trattativa in corso anche per cercare di portare in Italia un difensore del Barcellona, il classe 1999 Oscar Mingueza.