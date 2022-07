Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Khvicha Kvaratskhelia è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli . Il contratto dell’esterno offensivo georgiano, arrivato dopo la fine del contratto con la Dinamo Batumi, è stato infatti depositato in Lega e successivamente è arrivato anche il tweet di benvenuto da parte della società azzurra: "Welcome Khvicha", si legge nel profilo ufficiale del club. Ad accogliere il classe 2001 ci sono anche le parole su Twitter del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Khvicha! Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente" , il messaggio del numero uno del Napoli.

Ha scelto il Napoli per Spalletti

Khvicha Kvaratskhelia può giocare su tutto il fronte d’attacco e sarà una pedina molto utile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti a partire dalla prossima stagione. De Laurentiis, come da lui stesso ammesso, spera ed è convinto di aver "fatto un colpaccio" con il suo tesseramento. Sempre il presidente del Napoli ha già trovato una soluzione viste le difficoltà nella pronuncia del nome (la pronuncia corretta è "Cuarascelia"): "Lo chiamerò Zizì". Kvaratskhelia che nei giorni ha ammesso di aver scelto il Napoli - era stato in passato un obiettivo anche della Juve - perché convinto dall’allenatore degli azzurri: "Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli".