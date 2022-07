Il difensore romano, svincolato dal Milan a partire dal 30 giugno, ha ricevuto un'offerta del club neopromosso in Premier. L'ex rossonero sta riflettendo, anche se preferirebbe restare in Italia

Alessio Romagnoli ha vinto lo scudetto da capitano, eppure al termine della stagione il suo contratto col Milan non è stato rinnovato (il difensore romano è svincolato a partire dal 30 giugno). Arrivato in rossonero nel 2015, ha collezionato 10 gol in 247 partite e ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Su di lui ora c'è il Fulham, club neopromosso in Premier League, guidato da Marco Silva.