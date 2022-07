Vicario in pole per la porta. E Luis Alberto...

Guglialmo Vicari è diventato il favorito per difendere i pali della Lazio nella prossima stagione, visti i problemi nella trattativa con l'Atalanta per Carnesecchi. Se Luis Alberto dovesse andare al Siviglia è già stato individuato il suo sostituto: Ilic del Verona

Dopo gli addii di Strakosha e Reina, a poche ore dal raduno di questa domenica, Sarri si ritrova senza portieri. Fase di stallo nella trattativa per Carnesecchi: l’Atalanta non scende dalla richiesta di 18 milioni; la Lazio è pronta a modificare le modalità di pagamento, ma non la cifra offerta: 12+3 di bonus. Ecco perchè nelle ultime ore la prima scelta per la porta è diventata Vicario. Nuovi contatti con l’Empoli, trattativa ben avviata.