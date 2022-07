Il Capri fa una colletta per Mertens: e lui...

Il Givova Capri Anacapri, che al termine di questa stagione ha conquistato un posto in Eccellenza, sogna in grande. Il presidente Florio ha un unico obiettivo ora: far indossare i propri colori a un grande idolo popolare, Dries Mertens, attualmente svincolato. La dirigenza caprese ha pensato proprio a tutto per corteggiare l'attaccante belga. In primis, a una colletta per offrirgli un lauto stipendio (2 mln più bonus). Poi a una villa per Dries e famiglia e ai trasferimenti in barca per Napoli in qualunque momento lo desideri. Ma non è tutto. Presto, infatti, arriverà la mail ufficiale con la proposta. Mertens sta al gioco e si diverte ad indossare la maglia del Capri, ma i suoi piani per il futuro sono altri.