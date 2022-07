Il club blucerchiato e l'attaccante 39enne, svincolato dal 30 giugno, hanno trovato l'accordo per proseguire insieme per un'altra stagione: contratto dimezzato rispetto a un anno fa (guadagnerà 500mila euro) con bonus legati a gol e presenze

Proseguirà ancora alla Sampdoria la carriera di Fabio Quagliarella . La società blucerchiata e l’attaccante 39enne, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, hanno infatti raggiunto l’accordo per prolungare per un’altra stagion e. Quagliarella resterà così alla Sampdoria anche nell’annata sportiva 2022-2023: l’attaccante percepirà uno stipendio dimezzato rispetto allo scorso anno , andando a guadagnare 500mila euro – anziché un milioni di euro – più bonus legati principalmente al numero di gol realizzati e alle presenze totalizzate. Stretta di mano già avvenuta a sancire l’accordo totale, con l’annuncio ufficiale atteso nella giornata di lunedì.

I numeri di Quagliarella in blucerchiato

Continua dunque la lunga storia d’amore tra Fabio Quaglierella e la Sampdoria. Con la maglia blucerchiata addosso (che indossa da febbraio 2016), l’attaccante ha collezionato 268 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da 105 gol e 26 assist. Gol e prestazioni che hanno contribuito in maniera decisiva ai risultati ottenuti dalla Samp in questi ultimi anni. La passata stagione Quagliarella è stato impiegato in 35 occasioni, 33 in Serie A (con 4 gol) e 2 in Coppa Italia (con due gol).