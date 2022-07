Pogba, Juve in vista: "Non vedo l'ora!"

Paul Pogba non ne può più di aspettare. Il francese lo scrive chiaramente sui social, pubblicando alcune foto in cui si allena con scarpette e pallone tra i piedi: "Can't wait", cioè appunto non posso più aspettare, e il pensiero ovviamente va alla Juve e non solo al momento di tornare in campo per preparare la nuova stagione.