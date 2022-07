I nerazzurri sono pronti ad accogliere il quinto acquisto: giorno di visite mediche per il terzino classe 2000 che firmerà poi il contratto con l'Inter. Arriva dal Cagliari in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 7

Manita sul mercato. L’Inter si prepara a ufficializzare il quinto colpo di questa sessione estiva, il difensore Raoul Bellanova. Il terzino si è presentato questa mattina alla Clinica Humanitas per svolgere le visite mediche di rito, prima di recarsi al Coni per l’idoneità sportiva e apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri. La trattativa tra il club di Zhang e il Cagliari si è chiusa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7.

I numeri di Bellanova

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, la carriera di Bellanova è proseguita al Bordeaux prima di fare ritorno in Italia. Nell’ultima stagione è arrivato il suo debutto in Serie A dove, nonostante la retrocessione, è stato uno dei giocatori più importanti del campionato. Il suo bottino finale con i sardi – che si garantirà una discreta plusvalenza dopo averla comprato per 700 mila euro - è di 31 presenze e 1 gol, ora comincia una nuova avventura per consacrarsi tra i grandi.