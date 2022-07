Prima gli acquisti – già quattro quelli ufficiali: Kristjan Asllani, André Onana, Henrikh Mkhitaryan e Romelu Lukaku, oltre Bellanova in arrivo – poi le cessioni, necessarie per venire incontro alla esigenze societarie di sistemare i conti e chiudere la sessione estiva di calciomercato con un attivo di circa 60 milioni di euro. E proprio in quest’ottica sarà necessario anche vendere e farlo a cifre importanti: al momento l’indiziato numero uno per essere "sacrificato" in ottica bilancio è Milan Skriniar, difensore in scadenza di contratto nel 2023. Sullo slovacco classe 1995 c’è da tempo il forte pressing del Paris Saint-Germain: l’Inter per lasciarlo partire chiede 80 milioni di euro, una cifra alla quale al momento i francesi non sono ancora arrivati. I contatti però sono contini e il pressing del Psg è sempre più intenso.