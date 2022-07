Quattro acquisti già ufficiali e Raoul Bellanova – che ha svolto le visite mediche – pronto a diventarlo presto, ma le manovre dell’Inter non si fermano . I nerazzurri continuano infatti a cercare un nuovo difensore centrale e tra i nomi presenti nel taccuino nerazzurro c’è anche quello di Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Borussia Dortmund. 26 presenze e un gol nell’ultima Bundesliga, Akanji è anche nazionale svizzero. L’ultima idea per il reparto arretrato dell’Inter porta dunque in Germania, anche se al momento il difensore del club giallonero è in seconda fila nella gerarchie nerazzurre dietro a Bremer del Torino e a Milenkovic della Fiorentina.

Vidal ai saluti, Psg prepara rilancio per Srkiniar

Acquisti ma anche cessioni, necessarie per venire incontro al diktat dirigenziale che prevede un attivo di 60 milioni di euro al termine della sessione estiva di trattative. In questo senso la prossima potrebbe essere la settimana del nuovo rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Srkiniar: i nerazzurri chiedono 80 milioni di euro per il cartellino del difensore slovacco, i francesi sono arrivati a 60 milioni ma ora preparano una nuova offerta al rialzo. Sempre sul fronte cessione, ai titoli di coda l’avventura in nerazzurro di Arturo Vidal: il cileno andrà a giocare in Brasile, trattativa in chiusura con il Flamengo che ha pronto per il centrocampista un contratto di 18 mesi