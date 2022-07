IL CALENDARIO

Svelato il calendario della nuova stagione, le squadre di Serie A sono pronte a rimettersi al lavoro. Annunciate le date di raduni e ritiri ma anche i primi test amichevoli, esami estivi per avvicinarsi al meglio al campionato 2022/23. Ecco le partite già ufficializzate squadra per squadra: sono attualmente quattro quelle in programma per i campioni d'Italia MILAN, IL RADUNO LIVE