Oggi è il giorno della presentazione di Divock Origi, che parlerà alle 14 a Milanello: il belga è il primo acquisto dell'era Red Bird, ma i rossoneri sono al lavoro per completare la squadra di Pioli. Dopo i riscatti di Florenzi e Messias, occhi puntati sul trequartista del Brugge De Ketelaere. Nuovi contatti per Renato Sanches, per la difesa sondaggio per Tanganga del Tottenham

