L'accordo con l'Atalanta è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per una cifra totale di 15 milioni di euro

Matteo Pessina è pronto per diventare un nuovo giocatore del Monza. "Non è ancora ufficiale, aspettiamo domani", ci ha tenuto a precisare il calciatore classe 1997 a Sky Sport, all'aeroporto di Malpensa di ritorno dalle vacanze. Pessina non ha nascosto l'emozione: "Sono pronto per il ritorno a casa, sono molto emozionato, è una cosa a cui tengo molto. Il Monza è la società dove sono nato e cresciuto, ho sempre tifato questa squadra, ci ho giocato dieci anni, l’emozione penso la possiate capire anche voi". Il centrocampista, infatti, è cresciuto nel Monza e ci ha giocato dal 2007 al 2015 tra giovanili e prima squadra.