Calciomercato, news e trattative LIVE

Al Milan piace Tommaso Mancini, centravanti classe 2004

In giornata c'è stato un incontro per il centravanti classe 2004, seguito da tantissimi club italiani e internazionali. I rossoneri provano a battere la concorrenza per il ragazzo che a breve sarà maggiorenne, lui che ha esordito a 16 anni nel Vicenza come Roberto Baggio e ricorda proprio Zlatan