Calciomercato, news e trattative LIVE

Fiorentina, oggi l'arrivo di Jovic

È il Jovic-day per la Fiorentina. L'attaccante serbo, proveniente dal Real Madrid, sbarcherà oggi a Firenze. Previste in giornata visite mediche e firma. Jovic arriva a titolo definitivo: il Real non ha chiesto indennizzo e il giocatore firmerà un biennale da 2,5 milioni a stagione.