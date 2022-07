I biancocelesti dovranno acquistare due portieri dopo gli addii di Strakosha e Reina. Il Granada chiede 10 milioni per Maximiano, favorito per il ruolo di titolare. Come secondo piace Provedel: c'è l'accordo con il giocatore, manca quello con lo Spezia

Porte girevoli per la Lazio. Salutati Strakosha e Reina, i biancocelesti sono alla ricerca di due portieri. Per il ruolo di titolare il preferito dal club è Luis Maximiano, portoghese classe 1999 di proprietà del Granada. Resta lui il favorito per il futuro della porta della Lazio, ma non c'è ancora accordo con il club spagnolo. I rojiblancos chiedono 10 milioni di euro: la trattativa va avanti. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, Maximiano è approdato in Spagna la scorsa estate. Con il Granada vanta 35 presenze e ha un contratto fino al 30 giugno 2025.