Dopo Nicolò Casale, la Lazio si prepara ad acogliere un altro difensore. È fatta per l'arrivo in biancoceleste di Alessio Romagnoli . L'ex capitano del Milan, a lungo corteggiato dal Fulham, ha sciolto le riserve raggiungendo l'accordo con la Lazio. Romagnoli firmerà un contratto quinquennale e in media guadagnerà 3,4 milioni di euro all'anno , bonus compresi. I bonus sono legati allo scudetto e all'eventuale qualificazione in Champions o Europa League. Restano da risolvere gli ultimi dettagli, poi la Lazio fisserà le visite mediche che precederanno la firma. Romagnoli sarà il quinto acquisto dei biancocelesti dopo Casale, Marcos Antonio, Cancellieri e Mario Gila (quest'ultimo ancora da ufficializzare visto che deve ultimare le visite mediche).

Il ritorno nella capitale

Per Alessio Romagnoli si tratta di un ritorno nella capitale. Stavolta non più con la maglia della Roma, lì dove è cresciuto calcisticamente, ma con quella della Lazio. Proprio come il suo idolo Alessandro Nesta, Romagnoli vestirà sia la maglia del Milan che quella dei biancocelesti. Il difensore nato ad Anzio, ex capitano rossonero, ha lasciato il Milan da svincolato dopo 7 anni e 247 presenze. Romagnoli vanta 292 partite tra i professionisti, 240 delle quali in Serie A.