Calciomercato, news e trattative LIVE

Skriniar, distanza tra Inter e Psg

Non c'è ancora l'intesa per la cessione di Skriniar al Paris Saint Germain. A Milano c'è stato un incontro tra Antero Henrique e l'Inter, ma non è stato trovato l'accordo I nerazzurri hanno la necessità di fare una cessione, ma non stanno abbassando le pretese. Al tempo stesso il Psg non ha effettuato rilanci.