Tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo del portiere portoghese che lunedì sarà in Italia e il giorno seguente si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto quinquennale. Al Granada 10 milioni di euro: la società biancoceleste pagherà anche il contributo di solidarietà dal valore di 500mila euro

Maurizio Sarri ha il suo nuovo portiere per la prossima stagione. Dopo gli addii di Strakosha e Reina, quella di un nuovo numero 1 era diventata una priorità in casa Lazio: un vuoto in rosa che la società biancoceleste ha colmato con l’acquisto di Maximiano, portiere portoghese classe 1999. Operazione già ben avviata nelle scorse ore che adesso si è conclusa con la fumata biancoceleste: la Lazio verserà nelle casse del Granada 10 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il cartellino del portiere, l’accordo non prevede inoltre l’inserimento di nessuna percentuale sull’eventuale futura rivendita a favore del club spagnolo. Lazio che pagherà anche il contributo di solidarietà di 500mila euro.