Il Monza non ha nessuna intenzione di fermarsi e lavora per rinforzare ancora la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa. La società neopromossa in Serie A, tra le grandi protagoniste di questa fase iniziale di trattative (da Ranocchia a Pessina passando per Cragno e Sensi, alcune delle operazioni già ufficializzate), ha come obiettivo quello di rinforzare il reparto offensivo. Una volontà confermata dall’amministratore delegato Adriano Galliani che ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: "Arriveranno una o due punte, ma in questo momento sto zitto e non aggiunto altro. Il contatto con Luis Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatori che vorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi", le sue parole.