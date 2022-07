Atro colpo sul mercato del Monza. La società neopromossa in Serie A ha chiuso per l’arrivo di Marlon, difensore che era la prima scelta dell’amministratore delegato Adriano Galliani per il reparto arretrato in vista della prossima stagione dopo il mancato arrivo di Casale. Il brasiliano classe 1995 arriva al Monza in prestito secco dallo Shakhtar Donetsk: operazione ormai definita in ogni dettaglio tra i due club, tanto che adesso si attende solo lo scambio di documenti che precederà il viaggio in Italia del calciatore per le visite mediche e l’ufficialità del trasferimento. Marlon percepirà un ingaggio di quasi 2 milioni di euro a stagione.