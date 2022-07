Il Napoli ha chiuso per Leo Ostigard. Il difensore norvegese pronto a mettersi a disposizione della squadra di Spalletti non appena il club di De Laurentiis e il Brighton ne ufficializzeranno la cessione a titolo definitivo. Leo Ostigard ha concluso la sua stagione con la maglia del Genoa in prestito. Il club rossoblù ha deciso di non riscattarlo e dunque il Napoli ha potuto chiudere la trattativa. Nel dettaglio il giocatore sarà pagato 5 milioni di euro più 3 o 4 di bonus e in aggiunta una percentuale sulla futura rivendita in favore del club inglese. Mancano soltanto i dettagli e lo scambio dei documenti, dopodiché Ostigard sarà in Italia per effettuare le visite mediche e riprendere il suo cammino in Serie A.