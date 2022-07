Il futuro di Paulo Dybala resta ancora un'incognita. La Joya continua ad essere nei pensieri di Roma e Napoli, ma finora non è stata ancora formulata nessun'offerta per il giocatore che si è liberato a costo zero, a giugno, dalla Juventus. Ci sono stati i primi contatti con i giallorossi, ma nulla di approfondito. Nel frattempo l'argentino è stato raggiunto oggi a Torino (dove c'è anche l'intermediario Fabrizio De Vecchi) dal suo entourage per fare un punto della situazione. Per una possibile operazione con il club di De Laurentiis, il problema principale è quello legato ai diritti di immagine, mentre con la Roma tutto dipende dalle eventuali partenze, come quella di Zaniolo per cui, però, la Juventus è ancora ferma e non ha avanzato una proposta ufficiale. La possibilità di vederli entrambi vestire il giallorosso sarebbe un regalo per Mourinho.

Il giocatore si allena a Torino

Dybala è rientrato a Torino dopo le vacanze e si sta allenando da solo in attesa di trovare una nuova squadra. In stand-by la trattativa con l'Inter che, dopo aver preso Lukaku, ha un reparto d'attacco affollato. Ecco perché la futura destinazione dell'attaccante potrebbe essere altrove: curiosamente contro la Roma ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juve in Serie A.