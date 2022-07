Salernitana, vicino Dia: intesa con il Villarreal

I granata sognano il colpo in attacco: c'è l'accordo per l'attaccante senegalese del Villarreal sulla base di un prestito da 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11. Dia si è preso qualche giorno di tempo per sciogliere le riserve

La Salernitana studia un colpo di spessore per il reparto avanzato. I granata sono vicini a Boulaye Dia, attaccante centrale classe 1996 del Villarreal. C'è già un accordo con gli spagnoli: 2,5 milioni per il prestito e 11 milioni per il diritto di riscatto. La Salernitana ha anche l'intesa con il giocatore sulla base di 2 milioni netti, ma Dia è preso qualche giorno di tempo per decidere se accettare o meno.