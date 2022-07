L'Atalanta vince con 10 gol, bene Samp e Udinese

Mercoledì 13 luglio molte squadre di Serie A sono tornate in campo per le prime uscite stagionali. Larga vittoria per l'Atalanta contro una rappresentativa di dilettanti del bergamasco. Prima sgambata per il Milan contro il Lemine Almenno (battuto 3-0), mentre la Roma trova il gol di Zaniolo contro il Sunderland. Lecce sconfitto dal Bochum. Bene Udinese e Sampdoria, vince anche la Cremonese. Per la Salernitana pareggio contro lo Schalke 04. Ecco tutti i risultati delle amichevoli

ROMA-SUNDERLAND 2-0, TUTTE LE FOTO