Lazio, da Romagnoli a Casale: rivoluzione di Sarri in difesa

Dopo un anno di affanni, Sarri può iniziare davvero a fare la voce grossa. Ha chiesto e ottenuto un reparto tutto nuovo, spera più affidabile rispetto a quello dei 58 gol subiti un anno fa . Non un problema di reparto, ma di fase difensiva, eppure mai una sua squadra aveva subito così tanto in una singola stagione . Non è un caso che 4 dei 6 nuovi acquisti siano difensori e portiere , che diventeranno 5 su 7 quando i biancocelesti chiuderanno per un altro estremo difensore oltre a Maximiano, che in pochi giorni ha già incassato i consensi dell’allenatore.

Casale e Romagnoli, la coppia a misura di Sarri

Davanti a Maximiano ci saranno Casale e Romagnoli, la coppia assortita a misura di Sarri. Per vederli in coppia bisognerà aspettare ancora qualche giorno. L’ex milanista non è stato rischiato nella seconda amichevole precampionato per un affaticamento muscolare. Il suo arrivo ha comunque portato entusiasmo ed esperienza e, aspetto non secondario, ha restituito il sorriso a Sarri. Che, pensando all’esordio in campionato, ha esattamente un mese di tempo per lavorare sulla sua nuova linea difensiva, rispetto a un’estate fa è un deciso cambio di passo. Da Acerbi a Romagnoli, il passaggio di testimone è cosa fatta. L’ex titolare, comunque schierato nella ripresa in coppia con Gila, vive da separato in casa quelli che probabilmente saranno i suoi ultimi giorni in biancoceleste. Al di là dell’aspetto ambientale, paga lo scarso feeling tattico con Sarri. Che ora invece ha una squadra a sua immagine e somiglianza. Migliorano le prospettive, ma aumentano anche le responsabilità.