Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Bologna, in arrivo Cambiaso

Rinforzo in difesa per il Bologna. È fatta per il trasferimento in rossoblù di Andrea Cambiaso. L'esterno, ex Genoa, dopo aver svolto le visite mediche è stato ceduto in prestito con l'obiettivo di giocare con continuità. Intanto il Bologna saluta Svanberg, ceduto al Wolfsburg per 10 milioni più bonus.