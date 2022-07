Altro colpo in difesa per la Salernitana , che ha definito l'operazione per l'arrivo di Junior Sambia . Il terzino destro francese classe '96 non ha rinnovato il contratto in scadenza nello scorso giugno con il Montpellier ed è attualmente svincolato . Mancano solamente gli ultimi dettagli da sistemare, dopodiché il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto di quattro anni con il club di Iervolino. Dopo aver chiuso per Domagoj Bradaric, terzino sinistro classe '99, la Salernitana ha regalato a Nicola un rinforzo anche per la corsia opposta.

Junior Sambia, un jolly per Davide Nicola

Nato a Lione nel settembre del 1996 in una famiglia molto numerosa (11 tra fratelli e sorelle) Sambia inizia a muovere i primi passi nel calcio professionistico con la maglia del Chamois Niortais, club di Ligue 2, insieme all'ex Napoli e Fiorentina Kevin Malcuit. Dopo aver collezionato 83 presenze, 6 gol e 5 assist con la maglia del club biancoblù, nell'agosto 2017 Sambia si trasferisce al Montpellier. L'impatto con la Ligue 1 è buono e già dalla prima stagione il terzino destro trova continuità di rendimento. Terzino destro di spinta, nella sua esperienza in Francia Junior è stato un vero e proprio jolly soprattutto per Michel Der Zakarian, allenatore del Montpellier dal maggio 2017 al maggio 2021, che spesso lo ha schierato anche a centrocampo (sia come centrale che come esterno offensivo). Nell'aprile del 2020, in piena pandemia, Sambia fu il primo calciatore di Ligue 1 a risultare positivo al Covid: per lui fu necessario il ricovero in terapia intensiva e i medici scelsero di metterlo in coma farmacologico in quanto le sue condizioni erano gravi.