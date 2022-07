Calciomercato

E’ Dybala il grande colpo della Roma. L’argentino ha accettato l’offerta giallorossa di un triennale da 6 milioni l’anno bonus compresi. Tra i rinforzi di Mourinho anche Celik, il fedelissimo Matic e Svilar. Confermate le partenze a titolo definitivo per molti giocatori già in prestito nella passata stagione, come Ünder, Pau Lopez e Florenzi. Mkhitaryan ha invece firmato da svincolato con l'Inter MERCATO LIVE