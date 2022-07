Lo avevano già fatto con Mourinho e lo hanno fatto di nuovo quest’anno. Dan e Ryan Friedkin sono abituati a spiazzare sul mercato: poco più di un anno fa avevano sorpreso tutti annunciando lo Special One senza che nessuno avesse intuito nulla fino al momento dell’annuncio, ora hanno piazzato l'affondo per Dybala. Sono andati letteralmente a prenderlo, come successo con Mourinho a Londra, con l'aereo privato per portarlo in Portogallo. Determinante una call tra i Friedkin e la Joya, contatto che è servito per sciogliere tutti i dubbi dell'argentino che ha accettato l'offerta. La Roma è stata chiara: ha chiesto all'ex numero 10 della Juventus di mettersi in gioco sapendo che sarà al centro del progetto di Mou. E da qui è arrivata anche la proposta economica a rendimento: triennale a circa 4,5 milioni più bonus per arrivare ai 6 che l'argentino chiedeva. Quello che serviva a Dybala, un'offerta che lo responsabilizzasse e che lo spronasse a rimettersi in gioco, in un ambiente che lo può far sentire un re.