L'attaccante polacco, che è arrivato nelle scorse ore a Miami, ha parlato ai media ufficiali del club spagnolo: "Gli ultimi giorni sembrava che non finissero mai, poi fortunatamente è stato raggiunto un accordo. Sono qui per aiutare il Barcellona a tornare a vincere, Xavi è l'allenatore giusto per farlo"

"Finalmente sono qui, e sono felice di essere al Barcellona ". Sono queste le prime parole di Robert Lewandowski da nuovo giocatore blaugrana: l'attaccante polacco, arrivato a Miami (dove la squadra è in tournée) nelle scorse ore, ha parlato ai media ufficiali del club. "Gli ultimi giorni sono stati molto lunghi, sembrava che non finissero mai. Poi fortunatamente è stato raggiunto un accordo , ora sono pronto e carico per affrontare questa nuova sfida".

"Ho parlato con Xavi, voglio vincere con lui"

L'ex attaccante del Bayern Monaco, poi, parla dell'opportunità di giocare con il Barça: "Ho sempre desiderato giocare in grandi club e nella Liga, quindi per me questa è una grande opportunità. Il Barcellona sta tornando e io sono qui per aiutare il club a tornare ai vertici e a vincere il maggior numero di trofei possibile". Lewandowski chiude con un retroscena su Xavi: "Gli ho parlato prima di arrivare, sapevo fin dall'inizio che la sua idea era quella di acquistarmi e per questo è stato facile scegliere questa destinazione. Voglio vincere e con lui è possibile, perché sa esattamente come allenare il Barcellona dal momento che è stato un grande giocatore e ora è un grande allenatore con un futuro luminoso".