Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Napoli, Giuntoli: "Avevamo parlato con gli agenti di Dybala"

Conferenza di fine ritiro in casa Napoli, Cristiano Giuntoli nel penultimo giorno della squadra in Val di Sole ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Col passare del tempo pensavamo che Dybala potesse essere un'opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un'opportunità e forse lo stesso vale per lui".